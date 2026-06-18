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Лазарев объяснил, почему не пишет себе песни сам

Анастасия Басина

Певец Сергей Лазарев рассказал, почему не пишет песни для себя самостоятельно. По словам артиста, он слишком критично относится к собственному материалу и вряд ли утвердил бы композицию, которую создал сам.

Лазарев объяснил, почему не пишет себе песни сам
© Соцсети Сергея Лазарева

Лазарев отметил, что ему проще работать с песнями других авторов. В таком случае он может подключиться к продюсированию звучания и со стороны понять, каким должен быть готовый трек.

При этом певец заявил, что не видит нехватки хороших авторов. По мнению Лазарева, проблема современной музыки скорее в том, что для многих слушателей она стала фоновой.

Артист также считает, что сегодня появляется много «фастфуд»-песен. Лазарев объяснил, что такие композиции живут всего несколько месяцев, пока под них снимают ролики в соцсетях, и часто не несут серьёзной музыкальной или смысловой ценности.

О работе с авторами и современной музыкальной индустрии Лазарев высказался в интервью РИА Новости.

Сергей Лазарев — российский певец и актёр, бывший участник группы Smash!!. Он дважды представлял Россию на «Евровидении» и оба раза занял третье место: в 2016 году с песней You Are the Only One и в 2019 году с Scream. В его репертуаре также есть песни «В самое сердце», «Сдавайся», «Это всё она», «Так красиво» и другие композиции.

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