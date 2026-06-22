Утерянный трек Цоя найден в Швеции

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев нашёл ранее неизвестную запись песни Виктора Цоя «Дети минут», которую считали утраченной. Кассета больше тридцати лет хранилась у жительницы Швеции — подруги музыканта с 1980-х годов.

© Галина Кмит/РИА Новости

Запись сделала Сара Океррен, дочь генерального консула Швеции в СССР. Она зафиксировала исполнение на вечеринке у Георгия Гурьянова в 1988 году. Цой намеренно не пел эту песню публично: по словам Чубраева, музыкант объяснял это тем, что в тексте в пародийном ключе упоминаются другие группы и друзья могут обидеться. Рукописный текст «Детей минут» сохранился в архиве басиста «Звуков Му» Александра Липницкого, однако после гибели Цоя мелодию так и не удалось восстановить. Об этом пишет «КП-Петербург».

Два года назад архивист забрал кассету в Стокгольме. Запись оцифровали в студии. Документальный фильм о поисках этой песни опубликовали 21 июня — в день рождения Виктора Цоя. Как рассказал Сергей Чубраев информационному агентству ТАСС, в будущем композиция может выйти официально.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, автор песен, художник и киноактёр, основатель легендарной группы «Кино». Его творчество стало голосом целого поколения эпохи Перестройки, а сам он — одним из самых влиятельных и харизматичных деятелей русского рока. Цой трагически погиб в автокатастрофе в 1990 году, но его песни остаются культовыми и по сей день.

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