Gorillaz выпустят документальный фильм

Gorillaz работают над документальным фильмом о своём первом выступлении на стадионе — шоу на арене «Тоттенхэм Хотспур», которое состоялось 20 июня. Об этом сообщил сооснователь группы и художник Джейми Хьюлетт.

© Соцсети Gorillaz

По словам Хьюлетта, в тот вечер камеры работали во всех зонах площадки. «Цель — показать, чего стоит организовать подобное шоу. Там будут показаны артисты, которые снимали себя в самолётах, летя из разных уголков мира, как все собирались здесь, в Тоттенхэме, как приезжали фанаты, само шоу Gorillaz и финал — когда остались только пустые пивные стаканы», — объяснил художник BBC News.

Камеры снимали не только сцену, но и зрителей, работу команды и происходящее за кулисами. В финальный монтаж войдут мультипликационные персонажи группы — 2-D, Мёрдок, Нудл и Рассел. Дата выхода пока не объявлена.

На концерте к Gorillaz присоединились Джонни Марр, Литтл Симз, Шон Райдер, Пол Симонон из The Clash, Ясин Бей, Омар Сулейман и другие.

Gorillaz — это виртуальная музыкальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном (музыка) и Джейми Хьюлеттом (визуал). Это мультимедийный проект, где музыку исполняют вымышленные анимационные персонажи, за каждым из которых стоит реальный артист. Они-то и дают концерты. Рисованные герои появляются лишь на экранах.

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