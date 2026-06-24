Иосиф Пригожин назвал незаслуженно забытую группу из 90-х

Продюсер Иосиф Пригожин назвал группу «Белый орёл» незаслуженно забытой. По его словам, некоторые хиты 1990-х и нулевых сегодня могли бы получить новую жизнь.

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Пригожин отметил, что в последние годы молодая аудитория всё чаще обращает внимание на старые песни благодаря соцсетям. Продюсер считает это хорошей тенденцией: в музыкальном наследии прошлого, по его мнению, осталось много сильных композиций.

В качестве примера Пригожин привёл группу «Белый орёл». Он заявил, что у коллектива были яркие песни, которые современные исполнители могли бы спеть заново.

Также продюсер вспомнил Андрея Губина. По словам Пригожина, было бы здорово вернуть прежнего артиста, но даже если это невозможно, его композиции всё равно могут звучать актуально в новых версиях.

О песнях 1990-х и нулевых Пригожин высказался в беседе с Общественной службой новостей. Он добавил, что рад интересу молодёжи к артистам прошлого.

«Белый орёл» — российская музыкальная группа, получившая широкую известность во второй половине 1990-х. Среди её самых узнаваемых песен — «Как упоительны в России вечера», «Потому что нельзя быть красивой такой» и другие композиции.

Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств России. Его главным продюсерским проектом стала певица Валерия. Также он работал с Николаем Носковым, Вахтангом Кикабидзе, Авраамом Руссо и другими артистами.

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