Кит Ричардс допустил отказ The Rolling Stones от обычных туров

Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс допустил, что группа может отказаться от традиционных гастролей в пользу резиденций — серий концертов на одной площадке или в одном городе. По словам музыканта, главной проблемой для коллектива стали не сами выступления, а постоянные переезды.

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Я не знаю, возможны ли туры. Выматывают именно поездки. Но я вижу возможность резиденции где-нибудь. Где угодно — Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рим.

Об этом Ричардс рассказал в интервью Uncut. Ранее Мик Джаггер говорил на BBC Radio 2, что хотел бы снова отправиться в тур как можно скорее, но признавал, что в этом году гастроли не состоятся.

The Rolling Stones готовят к выходу 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Пластинка выйдет 10 июля на Polydor/Universal Music. Альбом записали менее чем за месяц в лондонской студии Metropolis вместе с продюсером Эндрю Уоттом.

В записи приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure, Чэд Смит из Red Hot Chili Peppers и Стив Уинвуд. В альбом также вошла партия покойного барабанщика Чарли Уоттса, записанная во время одной из его последних творческих сессий с группой до смерти в 2021 году.

Предыдущий альбом The Rolling Stones, Hackney Diamonds, вышел в 2023 году и стал первой пластинкой группы с новым оригинальным материалом за 18 лет. В него вошёл сингл Angry, который принёс коллективу первое попадание в британский топ-40 с 2005 года.

The Rolling Stones — британская рок-группа, основанная в Лондоне в 1962 году. Коллектив считается одним из главных символов рок-музыки. Среди известных песен группы — Satisfaction, Paint It Black, Angie, Start Me Up, Miss You и другие композиции.

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