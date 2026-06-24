Лидер The Killers выпустит сольный альбом Thrasher впервые за 11 лет

Солист The Killers Брэндон Флауэрс выпустит сольный альбом Thrasher — первый за 11 лет. Релиз состоится 21 августа 2025 года на лейбле Island Records.

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Альбом вдохновлён детством Флауэрса в городке Непи, штат Юта. Темы — семья, потеря и память. В качестве стилистического ориентира Флауэрс избрал любимых кантри-артистов своего отца: Джонни Кэша и Уэйлона Дженнингса.

С возрастом я нашёл дорогу обратно к музыке отца — к «кантри-вестерну», как он это называл, — и понял, что истории, которые я несу в себе, лучше всего звучат в этой прекрасной американской традиции.

Лид-сингл Plans выйдет в ближайшую пятницу. Пластинка записана в легендарной RCA Studio A в Нэшвилле. Продюсерами релиза выступили Шон Эверетт (The Strokes, Кейси Масгрейвс, The War On Drugs) и Джонатан Радо (Мэтт Мальтиз, Майли Сайрус, Father John Misty). В записи также участвовали гитаристы Дэвид Рулингс и Брюс Баутон, а также Чарли МакКой, известный своей игрой на губной гармонике, сообщает Billboard.

В альбоме будет 10 треков:

Does It Ever Cross Your Mind? One Of Us Tiger’s Blood Plans Paradise Miss America Angel The Red Ground In A Heartbeat An American Dream

Предыдущий сольный альбом Флауэрса The Desired Effect вышел в 2015 году.

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