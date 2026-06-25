Матвиенко назвал лучшую вокалистку постсоветского пространства

Продюсер Игорь Матвиенко, ответственный за создание коллективов «Иванушки International» и «Любэ», раскрыл, кого считает лучшей вокалисткой на постсоветском пространстве. Ею стала певица Ая из поп-рок-группы «Город 312».

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Матвиенко появился в программе «До Ре» («Достояние республики») вместе с «Городом 312». В эфире он высоко оценил солистку коллектива — Аю, настоящее имя которой Светлана Назаренко.

«Скажу вам честно, как на духу, для меня на всём постсоветском российском пространстве певица номер один — это Ая. Она может всё», — заявил продюсер, слова которого приводит издание «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

В качестве примера Матвиенко привёл запись песни «Жить» 2016 года, в которой приняли участие более 27 артистов. По его словам, Ая пришла в студию и последовательно исполнила три партии: свою, партию классической певицы поставленным голосом и партию детского хора.

В 2023 году Назаренко перенесла обширный инсульт. Его причиной стали осложнения после четырёх случаев COVID-19. Певице диагностировали паралич левой части тела, нарушения артикуляции и координации, частичное поражение мозга. После двух с половиной лет реабилитации она вернулась на сцену: исполнила хит «Останусь» сидя в кресле — на юбилейном концерте в честь 30-летия «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон».

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Игорь Матвиенко раскрыл пиар-ход «Иванушек International»