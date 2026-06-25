Алексей Воробьев раскрыл, как справляться с хейтом

Певец Алексей Воробьев поделился своими мыслями о том, что представляет собой хейт и как следует воспринимать критику в интернете. По словам артиста, публичная личность, которая полностью избегает негатива, сравнима с морем без чаек: такое возможно, но выглядит странно.

© Соцсети Алексея Воробьёва

Исполнитель хита «Сумасшедшая» признался, что сейчас в сети набирает обороты тренд выдавать отрывки из сыгранных им ролей за его собственные слова. «Ну как можно без смеха на такое реагировать человеку моей профессии? Раньше я мог реагировать острее», — поделился Воробьев в интервью изданию Womanhit. В юности он старался придумать остроумный ответ оппонентам, чтобы выйти победителем из словесной перепалки. Позже он осознал, что спорить с анонимными комментаторами бессмысленно.

Артист считает, что устойчивость к колкостям в соцсетях приходит только с возрастом и жизненным опытом. При этом он подчеркнул необходимость отличать содержательную критику от беспочвенных нападок. «Хейт — это чаще не про тебя. Это человек пришел выгрузить боль, злость, зависть, скуку, одиночество, свой плохой день, а ты просто оказался удобной стеной рядом», — пояснил музыкант.

Спасаться от информационного шума Воробьеву помогает семья. По его словам, близкие люди не судят его по громким заголовкам или спорным видеозаписям.

Алексей Воробьев — российский певец, композитор и актер, известный по хитам «Сумасшедшая» и «Самая красивая», а также по участию в «Евровидении-2011» от России. В апреле 2025 года он женился на оперной певице, заслуженной артистке России Аиде Гарифуллиной.

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