Актёр Том Харди выпустит рэп-альбом

Британский актёр Том Харди готовит к релизу хип-хоп-пластинку Czarface Meets Frankie Pulitzer, записанную вместе с группой Czarface. Альбом должен выйти 28 августа.

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В этом проекте Харди использует сценическое имя Фрэнки Пулицер, пишет Rolling Stone. Для актёра это не дебют в рэпе: ещё в 90-е, когда ему было 15 лет, он подписал контракт с хип-хоп-лейблом и записал много треков, однако они так и не были изданы. По словам Харди, компании было тяжело заниматься его продвижением, так как он представитель благополучного среднего класса. В 2018 году в интернете появился его микстейп Falling on Your Arse, созданный в 1999-м под псевдонимом Tommy No1.

С Czarface Харди работает с 2021 года. Тогда он зачитал рэп для мини-альбома Good Guys, Bad Guys, а позже появился в их композиции Knull & Void вместе с Method Man.

Том Харди — британский актёр, родился в 1977 году. Широкую известность получил после роли Бэйна в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение» (2012). Сыграл главную роль в серии фильмов «Веном» (2018, 2021, 2024) и в картине «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Получил номинацию на «Оскар» за роль в «Выжившем» (2015).

Хип-хоп-супергруппа Czarface собралась в 2013 году из трёх участников: Inspectah Deck, легенды коллектива Wu-Tang Clan и бостонского дуэта 7L & Esoteric. Их звук и образ пропитаны духом 90-х, а обложки и название обыгрывают эстетику комиксов и брутальных антигероев.

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