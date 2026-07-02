В России отметили быстрый рост интереса к необычному жанру

За первые шесть месяцев 2026 года россияне стали слушать блюз вдвое чаще — как по сравнению с первым, так и со вторым полугодием 2025 года.

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Самым востребованным жанром в общем рейтинге осталась поп-музыка, однако блюз стал самым быстрорастущим направлением. Этими данными делится ТАСС со ссылкой на исследование «Кион Музыки».

В топ жанров с наибольшим приростом к первой половине 2025 года также вошли детская музыка (+93%), диско (+87%), фолк (+54%) и российская поп-музыка (+50%). Относительно второй половины 2025 года заметно выросли узбекская поп-музыка (+69%), детская музыка (+41%), кантри (+39%) и джаз (+36%).

Самыми популярными артистами полугодия стали Баста, Jakone, Artik & Asti, Zivert и «Король и Шут». Первое место среди треков занял «Худи» Джигана, Artik & Asti и Niletto. В тройку лучших вошли также «Базовый минимум» Sabi и Mia Boyka и «Жиганская» Jakone и Kiliana. Следом расположились «Банк» Icegergert, Zivert и «Сыпь, гармоника!» СДП.

Блюз — это музыкальный жанр, возникший в афроамериканской культуре на юге США. Его легко узнать по характерной 12-тактовой форме и особым «блюзовым» нотам, благодаря которым музыка звучит немного грустно, тепло и выразительно.

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