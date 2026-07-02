Названы любимые дачные песни россиян

VK Музыка и лайфстайл-издание Mindflow выяснили, какую роль музыка играет в загородном отдыхе россиян. В опросе участвовали более 2 000 человек от 18 до 45 лет из разных регионов страны.

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Большинство участников (77%) отметили, что без музыки дача теряет атмосферу. Половина опрошенных (52%) ставят треки фоном, 26% слушают радио, а 12% предпочитают живые разговоры с близкими.

Чаще всего музыку включают при готовке шашлыков — так ответили 28%. По дороге на дачу песни слушают 21%, во время отдыха на участке — 19%, у костра с друзьями — 17%.

Среди исполнителей первым стал Баста — его назвали 25% опрошенных. Далее идут Icegergert (20%), Miyagi & Эндшпиль (19%), Macan (17%), Гуф (11%) и Jakone (6%). Самым популярным жанром оказался поп — 47%. Рэп и хип-хоп набрали 26%, рок — 14%, лоу-фай и чил — 10%.

Некоторые композиции стали для участников опроса частью личных летних историй. «Шадэ» от By Индия, Xcho и Мота звучала во время танцев и романтических вечеров у костра. Песню Sayan «Мальборо» более 120 респондентов связали с началом лета — чаще всего её слушали в автомобиле. А под «Экспонат» Mia Boyka 43% опрошенных записывали вертикальные видео.

Большинство опрошенных (56%) тянутся к старым любимым песням, тогда как новые хиты выбирают лишь 28%.

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