Mona раскрыла, когда выйдет её новый альбом
Певица Дарья Кустовская, известная под псевдонимом Mona, заявила, что релиз её нового альбома намечен на октябрь 2026 года. Об этом она рассказала прессе после выступления на фестивале «Новое Радио Open-Air», на котором присутствовал корреспондент «Рамблера».
«Это первый раз такое будет в России, чтобы девочка сделала что-то подобное», — поделилась Mona. По словам артистки, жанр, который она использовала в этом альбоме, очень «нестандартный» для неё. Больших деталей Mona пока раскрывать не стала.
Mona — российская певица, которая изначально начинала как автор песен для таких артистов, как Zivert, Филипп Киркоров, Elman, Мот и Дава. Сольная карьера Mona стартовала в 2022 году. В 2024-м она выпустила крайне успешный дебютный альбом «Дневник памяти», в который вошли хиты «Иордан» и «Город дорог» с рэпером Macan.
Фестиваль «Новое Радио Open Air» прошел 4 июля в «Лужниках». Зрителями шоу стали 180 000 москвичей, для которых выступили более 50 артистов.
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