Стас Михайлов раскрыл секрет создания хита

Народный артист России Стас Михайлов рассказал о своём подходе к созданию песен. По его словам, он пишет композиции за один присест.

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Михайлов считает, что хиты рождаются сразу, а не растягиваются, и мелодия со словами приходят одновременно.

При этом певец отметил, что ни один артист не способен заранее предсказать успех новой песни. Его слова передаёт «Пятый канал».

Артист, который вам скажет: «Я сто процентов напишу хит», он слукавит, потому что невозможно. Это такое таинство.

Стас Михайлов — российский певец и автор песен, народный артист России. Он получил широкую известность в 2000-х годах. Среди его популярных песен — «Всё для тебя», «Родная» и «Свеча».

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