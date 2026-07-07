Гарри Стайлс попал в Книгу рекордов Гиннесса

Гарри Стайлс официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Он провёл на лондонском стадионе «Уэмбли» 12 шоу подряд, что ранее не удавалось ни одному артисту.

© Соцсети Гарри Стайлса

Гарри Стайлс начал серию концертов 12 июня в поддержку своего четвёртого альбома «Kiss All The Time. Disco, Occasionally». Изначально он планировал дать шесть выступлений на «Уэмбли», но из-за большого спроса их число пришлось удвоить. Так Стайлс побил прежний рекорд, принадлежащий группе Coldplay. Те провели 10 шоу в 2025 году.

Сертификат певцу и команде вручил на сцене представитель Книги рекордов Гиннесса Уилл Манфорд. «Рекордная серия из 12 концертов — свидетельство масштаба, амбиций и культурного влияния его живых выступлений, а также той невероятной связи, что у него есть с фанатами», — сказал Манфорд о Гарри Стайлсе, его слова цитирует NME.

Гарри Стайлс — британский певец, автор песен и актёр, получивший всемирную известность как участник бойз-бенда One Direction. После распада группы он построил успешную сольную карьеру, выпустив несколько хитовых альбомов. На его счету также три статуэтки от престижной музыкальной премии «Грэмми».

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