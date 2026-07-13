Стас Михайлов указал на вред музыкальной школы

Народный артист России Стас Михайлов считает, что музыкальная школа может не увлечь ребёнка, а наоборот, отбить желание заниматься. Сам певец не смог привыкнуть к строгому обучению и ушёл после нескольких уроков.

© Соцсети Стаса Михайлова

По словам певца, в школе он продержался всего три занятия. За лето он самостоятельно научился играть на гитаре, закрываясь в туалете двухкомнатной квартиры. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Меня посадили с классической гитарой, сказали правильно сидеть. А мне было неинтересно. Мне нужно было научиться играть, чтобы удивлять девчонок в шестом классе.

Михайлов также вспомнил, что его родные после окончания музыкальной школы забросили игру на инструментах. Его брат навсегда отказался от аккордеона, а племянница закрыла фортепиано.

По словам артиста, ему не раз говорили, что его манера не приведёт к успеху. Поэтому он посоветовал молодым музыкантам идти своим путём.

Я всегда говорю молодым: никого не слушайте. Каждый из вас — индивидуальность. Сначала увидьте в себе личность, а все остальное сложится.

Стас Михайлов — популярный российский певец, народный артист России. Известен хитами «Всё для тебя», «Королева» и «Только ты».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Стас Михайлов пообещал стать лучшим для Люси Чеботиной