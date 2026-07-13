Saluki объявил дату релиза нового альбома

Saluki назвал официальную дату выхода альбома Euphoria: релиз должен состояться 24 июля 2026 года. До этого музыкант лишь подогревал ожидание и говорил о близком релизе, но теперь сроки подтверждены.

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Запись пластинки растянулась почти на год. Сам артист признавался, что переписывал альбом около 30 раз, после чего лейбл обозначил ему дедлайн. За этот период он выпустил три сингла — Cortisol, Tornado и Homecoming. В них Saluki показал более электронное и танцевальное направление своего звука.

Некоторые подробности Euphoria он раскрывал раньше. В треклист должны войти совместная работа с Тёмным Принцем, кантри-трек с Sabu, а также несколько коллабораций с артистами, с которыми Saluki давно ничего не записывал или раньше не сотрудничал.

Saluki — российский рэп-исполнитель, известный экспериментами со звучанием. Среди его заметных треков — «Огней», «Меня не будет» с ANIKV, «Вылечим» и другие.

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