Saluki объявил дату релиза нового альбома

Saluki объявил дату релиза альбома Euphoria
Saluki назвал официальную дату выхода альбома Euphoria: релиз должен состояться 24 июля 2026 года. До этого музыкант лишь подогревал ожидание и говорил о близком релизе, но теперь сроки подтверждены.
Запись пластинки растянулась почти на год. Сам артист признавался, что переписывал альбом около 30 раз, после чего лейбл обозначил ему дедлайн. За этот период он выпустил три сингла — Cortisol, Tornado и Homecoming. В них Saluki показал более электронное и танцевальное направление своего звука.
Некоторые подробности Euphoria он раскрывал раньше. В треклист должны войти совместная работа с Тёмным Принцем, кантри-трек с Sabu, а также несколько коллабораций с артистами, с которыми Saluki давно ничего не записывал или раньше не сотрудничал.
Saluki — российский рэп-исполнитель, известный экспериментами со звучанием. Среди его заметных треков — «Огней», «Меня не будет» с ANIKV, «Вылечим» и другие.
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