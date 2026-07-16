Главный матч ЧМ-2026 откроет мировая рэп-звезда

Американский исполнитель Post Malone станет главным артистом церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Масштабное выступление пройдёт перед стартом финального матча турнира в воскресенье, 19 июля, на арене MetLife в Ист-Ратерфорде.

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Ранее организаторы подтвердили, что национальный гимн США перед решающей игрой исполнит Дженнифер Хадсон. В самой церемонии закрытия, которая начнётся за 90 минут до стартового свистка, также примут участие солистка The Pussycat Dols Николь Шерзингер, итальянская артистка Лаура Паузини, британский певец Робби Уильямс, актёр Том Круз и популярный стример IShowSpeed. В перерыве финального матча зрителей ждёт 11-минутное музыкальное шоу. Его совместными хедлайнерами заявлены BTS, Джастин Бибер, Мадонна и Шакира, а куратором программы выступит Крис Мартин из группы Coldplay.

Испанцы обеспечили себе путёвку в финал, обыграв Францию во вторник, 14 июля. Их соперником стала аргентинская национальная команда, одержавшая победу над Англией в среду.

Президент международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что грядущее выступление призвано отпраздновать долгий путь турнира и зажечь атмосферу на стадионе перед тем, как внимание всего мира переключится на двух финалистов. Он подчеркнул радость организаторов от участия множества звёзд спорта и шоу-бизнеса, добавив, что церемония задаст правильный тон историческому финалу и объединит страсть миллионов болельщиков на одной незабываемой сцене. Слова Инфантино привёл Billboard.

Post Malone — американский рэпер, певец и автор песен, получивший мировое признание благодаря уникальному сочетанию хип-хопа, поп-музыки и кантри. Артист может похвастаться шестью хитами, достигавшими первой строчки в чарте Billboard Hot 100, и тремя альбомами номер один в рейтинге Billboard 200. Свой первый крупный сингл White Iverson музыкант выпустил в 2015 году, а его громкие релизы Rockstar (2017) и Sunflower (2018) навсегда закрепили за ним статус суперзвезды первой величины.

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