Глюкоза станет альтушкой для скуфов

30 июля в Steam появится бесплатное дополнение для визуальной новеллы «Альтушка для скуфа» под названием «Скачать бесплатно». Одну из героинь, загадочную альтушку Анфису, озвучит Глюкоза. В проморолике певица называет себя «хозяйкой альтушечного завода».

© Соцсети Глюкозы

Скуф в дополнении заговорит голосом видеоблогера Ильи Мэддисона. Ещё три роли исполнят участница «Битвы экстрасенсов» Варвара Петрович, блогерша Аля Бридж и стримерша Оляша.

Разработчики обещают новый контент, продолжение истории и шутки. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Оригинальная игра вышла весной 2024 года. Её автором стал комиксист Виталий Терлецкий, известный по «Причудливым авантюрам Жожо: Верни мне мой». Новелла попала в пятёрку самых кассовых игр российского Steam и получила 90% положительных отзывов.

Глюкоза — российская певица Наталья Ионова. Она стала известна в начале 2000-х благодаря песням «Невеста», «Ненавижу» и «Швайне».

Альтушками называют девушек-неформалок с эпатажной внешностью, а скуфами — запустивших себя мужчин.

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