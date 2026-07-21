«Одиссею» рассказали от лица Гомера

В музыкальном сервисе Звук вышел аудиоспектакль по «Одиссее» Гомера. Проект получил название «Одиссея, которую ты дослушаешь». Издательство «Бомбора», отвечавшее за его подготовку, назвало это первым опытом в подобном формате.

© Бомбора

Создатели проекта сделали классический эпос более доступным для восприятия на слух: сложный гекзаметр заменили адаптированным сценарием, в котором события развиваются быстрее и понятнее. Благодаря этому путь Одиссея можно прослушать за 7 часов. История звучит от лица Гомера, поэтому повествование становится более личным и живым, а многоголосое исполнение вместе с продуманным саунд-дизайном создают эффект полноценного аудиоспектакля. Формат подойдёт как тем, кому было трудно прочитать оригинал, так и слушателям, которые хотят вспомнить сюжет на фоне новостей о фильме Кристофера Нолана.

«Мы хотели создать продукт, который позволит прикоснуться к великой культуре без необходимости совершать над собой интеллектуальный подвиг», — отмечают в пресс-релизе издательства «Бомбора».

Сценарий проекта подготовила Кира Кузнецова. Режиссером стал Иван Добрынин, а за звук отвечала Наиля Закаряева.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Трэвис Скотт неожиданно появился в трейлере «Одиссеи» Нолана