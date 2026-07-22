Олег Газманов нашёл замену Шаману на «Интервидении»

Олег Газманов выразил желание увидеть Анастасию Иванову в качестве представителя России на грядущем музыкальном конкурсе «Интервидение». Исполнитель считает, что юный возраст не должен стать преградой для участия артистки в столь масштабном международном мероприятии.

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16-летняя девушка является лауреатом проектов «Голос. Дети» и «Ну-ка, все вместе!», а также была отмечена в рамках инициативы «Газманов-Родники» наряду с победителем шоу «Ты супер!» Кириллом Тепляковым.

По мнению музыканта, конкурсанту необходимо продемонстрировать не только вокальные данные, но и передать культурный код страны, оставаясь при этом понятным зарубежной аудитории. В беседе с ТАСС Олег Газманов выразил уверенность, что Анастасия Иванова обладает уникальным голосом и музыкальным вкусом, что позволит ей достойно выступить на сцене.

В шоу-бизнесе важно не то, кто выше ноту возьмёт, а кто дольше её протянет.

Олег Газманов также посоветовал начинающим исполнителям усердно трудиться до прихода популярности, искать своё место на сцене и не копировать известных коллег. Музыкант подчеркнул важность живого исполнения, честности перед публикой и умения справляться с отказом. Если человек сделает любимое дело своей профессией, то даже тяжёлая работа начнёт приносить счастье.

Олег Газманов — советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт. Музыкант прославился благодаря патриотическим и танцевальным композициям, получив звание народного артиста Российской Федерации. В число его главных хитов вошли песни «Эскадрон» (1989), «Морячка» (1993) и «Офицеры» (1993). Исполнитель является многократным обладателем престижных музыкальных премий и создателем проекта по поддержке молодых талантов.

«Интервидение» — международный песенный конкурс, который в 2025 году прошёл в Москве. Россию на нём представлял Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Следующий конкурс, как ожидается, состоится в 2026 году в Саудовской Аравии.

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