Вторая пластинка британской рок-группы Oasis под названием (What’s The Story) Morning Glory? официально признана самым успешным студийным альбомом за всю историю Великобритании. В общем рейтинге релиз 1995 года занял третье место, уступив лишь сборникам хитов Queen и ABBA.

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Публикация статистики была приурочена к семидесятилетию британского чарта альбомов. В десятку лидеров также вошли легендарные пластинки Адель, The Beatles, Fleetwood Mac, Pink Floyd и Майкла Джексона.

Руководители официального чарта отметили, что спустя три десятилетия масштаб и влияние What's The Story (Morning Glory) остаются выдающимися, так как эта определяющая британская пластинка продолжает объединять поколения и собирать стадионы. Цитату представителей чарта приводит NME.

Сингл Wonderwall недавно пережил новый всплеск популярности, став саундтреком к победам сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Участник группы Ноэл Галлахер назвал исполнение Wonderwall национальной командой «прекрасным моментом» и поддержал идею сделать песню гимном сборной. Мировые продажи альбома превысили двадцать два миллиона копий.

Oasis — британская брит-рок-группа, фронтменом которой выступал Лиам Галлахер, а гитаристом — Ноэл Галлахер. Коллектив выпустил свой второй студийный альбом (What’s The Story) Morning Glory? в 1995 году и прославился благодаря хиту Wonderwall. Музыканты получили награду за лучший британский альбом на премии Brit Awards в 1996 году, а их пластинки разошлись тиражом в десятки миллионов копий по всему миру.

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