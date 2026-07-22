В московских барах пройдёт фестиваль с лекциями и выступлениями артистов

Первый в истории «ИМИ. Фестиваль» объявил программу. Событие пройдёт в Москве с 10 по 12 сентября и объединит выступления артистов с конференцией для представителей музыкальной индустрии.

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В первую волну вошли 25 исполнителей и групп из разных городов России. Среди них — дагестанская группа «нееет, ты что», колдвейв-проект «Воллны», экспериментальная поп-группа «источник», психоделический коллектив «Дом прекрасных аустов» и инди-рок-группа «Жарок». На фестивале также выступят рэп-исполнители old honda и Selfish, якутская рок-группа Kuturar, гитарный коллектив Vodoley GT и альтернативный дуэт «синдром главного героя». Всего организаторы планируют представить более 50 артистов, вторую часть состава объявят позднее.

Шоукейсы пройдут более чем на десяти московских площадках. В программу вошли бары «Стрелка» и «Ровесник», кабаре «Шум», многофункциональное пространство Yauza Place, клуб «Китайский лётчик Джао Да», культурные центры «Дом» и «Альфа Кристалл», а также независимые площадки «Берёзка», «Орбита», «Автомойка» и «Место Зангези».

Конференция состоится 11 и 12 сентября в пространстве «Баунс». В ней примут участие представители BandLink, Звука, Ticketscloud, фестиваля «Дикая мята», лейблов Zion Music и ON, Московской школы музыки и других компаний.

Спикеры обсудят влияние искусственного интеллекта на авторское право, положение концертной индустрии, возможности стриминговых платформ для музыкантов и поиск будущих хитов. В программу также вошли дискуссии о сотрудничестве артистов с брендами и способах избежать творческого застоя после первых успехов.

Билеты доступны отдельно на выступления, конференцию и все три дня фестиваля. До 31 июля музыканты также могут подать заявку на открытый отбор: участие в нём бесплатное.

Институт музыкальных инициатив — независимая некоммерческая организация, созданная в 2019 году для развития российской музыкальной индустрии. ИМИ выпускает материалы о музыкальном бизнесе, проводит исследования и образовательные мероприятия, а также развивает сервисы для артистов и специалистов.

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Фестиваль Outline отменили за несколько часов до начала