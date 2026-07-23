ИИ вытеснил людей: зарубежный стриминг представил неутешительную статистику

Доля музыкальных композиций, полностью созданных искусственным интеллектом, превысила половину от всех ежедневных загрузок на стриминговой платформе Deezer. В июле 2026 года этот показатель достиг 90 тысяч ИИ-треков в день. Впервые в истории сервиса количество музыки от нейросетей обогнало объёмы творчества живых людей.

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Рост машинного контента фиксировался постепенно. В сентябре прошлого года он составлял 28 процентов от всех новых загрузок, а в апреле текущего года цифра выросла до 44 процентов. Несмотря на огромные объёмы поступлений, на прослушивание сгенерированных песен приходится менее трёх процентов от общего времени пользователей.

Генеральный директор Deezer Алексис Лантье подчеркнул, что компания уже почти два года борется с мошенничеством и обесцениванием выплат из-за нейросетей, поэтому сейчас руководство принимает дополнительные меры для защиты прав настоящих артистов. Его слова приводит Music Business Worldwide.

Другие платформы также вводят строгие ограничения. Сервис TIDAL отказался выплачивать авторские отчисления за полностью искусственный контент. Платформа Spotify удалила 75 миллионов спам-композиций, а Apple Music начал предупреждать слушателей об использовании машинных алгоритмов. Ранее Пол Маккартни, Кейт Буш, Дуа Липа и Элтон Джон возглавили масштабную кампанию по защите авторских прав создателей музыки.

Deezer является французским интернет-сервисом потокового аудио. Платформа открылась в 2007 году и быстро завоевала популярность среди европейских слушателей. В 2014 году разработчики внедрили алгоритм Flow, который непрерывно подбирает треки под уникальные вкусы пользователя. Сегодня компания активно развивает технологии распознавания сгенерированного контента.

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