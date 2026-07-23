Суханкина отсудила у продюсера «Миража» 8 миллионов рублей

62-летняя бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина выиграла суд против композитора и продюсера Андрея Литягина. Замоскворецкий районный суд Москвы обязал создателя коллектива выплатить певице компенсацию в размере более восьми миллионов рублей. Теперь Литягин не вправе запретить Суханкиной исполнять песни «Миража» на её концертах. Радостной новостью артистка поделилась в своих соцсетях.

© Соцсети Маргариты Суханкиной

Ранее Андрей Литягин утверждал, что Суханкина не имеет лицензии на публичное исполнение композиций «Миража». В ходе разбирательства продюсер предоставил суду соответствующие документы, однако проведённая экспертиза выявила их искусственное старение. В результате инстанция отказалась принимать эти бумаги во внимание. По этому случаю Суханкина выложила пост:

Друзья, свершилось! Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение в мою пользу после полутора лет ожидания. Годы попыток стереть меня из истории не удались. Голос не стереть, правду не спрятать. Суд во всём разобрался. Меня хотели лишить наследия, заставить замолчать — но ничего не вышло. Суд встал на сторону закона. Впереди только честная история.

Судебный конфликт вокруг исполнения Суханкиной песен «Миража» начался в 2020 году, когда Литягин подал иск к организатору её концерта в Волгограде. С тех пор продюсер и компания «Мираж-Медиа» неоднократно требовали компенсации от организаторов выступлений певицы за использование композиций без лицензии. В одном из таких дел с организатора концерта в Вологде взыскали 1,3 млн рублей за исполнение 13 произведений. Сам Литягин заявил, что намерен обжаловать новое решение Замоскворецкого суда в пользу Суханкиной.

Андрей Литягин вместе с поэтом Валерием Соколовым создал «Мираж» в 1986 году, писал музыку к главным хитам коллектива и занимался её продюсированием. Сегодня он продолжает руководить группой и параллельно работает над англоязычным музыкальным проектом. Сам «Мираж» продолжает активную концертную деятельность: в нынешнем составе выступают вокалистка Екатерина Болдышева и гитарист Алексей Горбашов.

Основанием для исков стало авторство Литягина: композитор передал компании «Мираж-Медиа» исключительную лицензию на публичное исполнение ряда музыкальных произведений. Поэтому претензии предъявлялись прежде всего организаторам концертов Суханкиной — сторона продюсера утверждала, что они использовали музыку без необходимого разрешения. Сама певица, в свою очередь, оспаривает право Литягина распоряжаться записями с её голосом.

Маргарита Суханкина является советской и российской певицей, получившей наибольшую известность как вокалистка поп-группы «Мираж». Артистка записала главные вокальные партии для абсолютного большинства хитов коллектива, включая альбомы «Звёзды нас ждут» (1987) и «Снова вместе» (1988). В её исполнении прозвучали такие знаменитые композиции, как «Музыка нас связала», «Видео» и «Наступает ночь». В 2004 году вокалистка возобновила активную гастрольную деятельность, выступая с золотыми хитами группы.

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