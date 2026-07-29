BTS объявили бойкот престижной американской премии

Группа BTS 29 июля объявила, что не станет подавать заявку на 69-ю церемонию «Грэмми», запланированную на 7 февраля 2027 года. Все семь участников — RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук — разместили одинаковое заявление в своих соцсетях.

© Соцсети BTS

Мы решили не подавать заявку на «Грэмми» в этом году. Мы надеемся, что нашу музыку будут слышать и любить такой, какая она есть, а не делить по регионам или языкам. Мы благодарим поклонников и всех, кто всегда нас поддерживал.

Решение прозвучало через месяц после того, как Академия звукозаписи представила новую категорию Best Asian Pop Music Performance. Она вручается за лучшее азиатское поп-исполнение с использованием одного или нескольких азиатских языков и охватывает Южную Корею, Японию и Китай. Представители Академии звукозаписи пока не комментировали произошедшее.

BTS несколько раз номинировались на «Грэмми» в категориях «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшее музыкальное видео», однако ни разу не получали награду. С 2019 года все семеро являются голосующими членами Академии. Ожидания первой победы перед церемонией 2027 года были особенно высокими: в марте после завершения обязательной военной службы участников вышел пятый студийный альбом Arirang, который возглавил главные чарты Billboard и вызвал мощный мировой отклик.

Сейчас группа проводит мировой тур Arirang. Европейская часть завершилась в Париже, а 19 июля BTS выступили в перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе MetLife в Нью-Джерси — первом халфтайм-шоу в истории турнира. Музыканты исполнили хит Dynamite. Американский этап тура стартует 1 августа на той же арене.

BTS — южнокорейский бойз-бэнд, дебютировавший в 2013 году. Группа прославилась мировыми хитами Dynamite (2020), Butter (2021) и Permission to Dance (2021), неоднократно возглавляла Billboard Hot 100 и вошла в историю мировой поп-музыки. BTS выигрывали American Music Awards, Billboard Music Awards и получали номинации на «Грэмми».

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Академия звукозаписи добавила 5 новых номинаций «Грэмми»