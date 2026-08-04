Долина объявила о новом этапе

Народная артистка РФ Лариса Долина перевернула творческую страницу и перешла к новому этапу карьеры. Теперь в её репертуаре появится больше песен о любви.

© Соцсети Ларисы Долиной

Исполнительница призналась, что намерена изменить ориентиры в творчестве. По словам Долиной, композиции перестанут быть столь тяжёлыми и не будут рассказывать о её личной судьбе. Артистка подчеркнула, что идёт в новую жизнь с другим состоянием души и уверенностью, пообещав слушателям много «песен уверенных в себе женщин». Её слова приводит ТАСС.

Поводом для переосмысления стал сложный период, связанный с судебными разбирательствами о незаконной продаже элитной квартиры в Хамовниках, которую певица реализовала под влиянием мошенников летом 2024 года. Суд признал Долину законной владелицей, однако после череды апелляций в январе 2026-го Верховный суд РФ предписал ей покинуть спорную недвижимость. Сама артистка назвала это время самым страшным в своей жизни.

Эмоциональным итогом тяжёлого этапа стала песня «Ваши голоса», вышедшая в июне 2026 года. Артистка объяснила, что эта работа была данью уважения всем, кто поддержал её в беде. За время разбирательств она также выпустила треки «Момент истины» и «Последнее прощай», который, по её мнению, полюбился миллионам. На эти композиции планируется снять клипы.

Лариса Долина — народная артистка РФ, обладательница трёх национальных премий «Овация» и «Золотого граммофона». Широкую известность в 1990-х ей принесли хиты «Погода в доме» и «Стена». Артистка неоднократно входила в жюри музыкальных телешоу и занимается педагогической деятельностью.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Первая на Бродвее и жертва аферистов: подвиги и провалы Ларисы Долиной