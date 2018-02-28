История всеми забытой «мятежной принцессы» 

1/19 Принцесса Маргарет Роуз родилась 21 августа 1930 года в шотландском замке Глэмис, через 4 года после своей старшей сестры Елизаветы. globallookpress.com Фото:

2/19 Сестры были дружны в детстве, но все изменилось, когда король Эдуард VIII захотел жениться на дважды разведенной американской актрисе, и отрекся от престола в пользу отца девочек – Георга VI. globallookpress.com Фото:

3/19 Между сестрами появился дух соперничества. Старшую дочь короля с детства начали готовить к королевским обязанностям. globallookpress.com Фото:

4/19 Пока Елизавета изучала конституционную монархию, Маргарет была предоставлена сама себе. globallookpress.com Фото:

5/19 Настоящим потрясением для семьи и всего королевства стала смерть Георга VI. Королева-мать отдалилась от дочерей, надев траур, а на Елизавету свалились монаршие обязанности, и Маргарет почувствовала себя никому не нужной. globallookpress.com Фото:

6/19 Любящая внимание, она всегда была на вторых ролях и завидовала своей сестре. Елизавета же, наоборот, мечтала жить обычной жизнью и была угнетена своим положением. globallookpress.com Фото:

7/19 Когда не стало отца, единственного человека, который понимал ее чувства, поскольку сам долгое время оставался "запасным", Маргарет нашла утешение в объятиях капитана Питера Таунсенда. globallookpress.com Фото:

8/19 Капитан Королевских ВВС Великобритании, герой войны Питер Таунсенд был шталмейстером при дворе Георга VI. Их разделяла 16-летняя разница в возрасте, к тому же Питер был женат, поэтому долгое время они встречались тайно. globallookpress.com Фото:

9/19 Правда открылась на коронации Елизаветы II. Маргарет допустила маленькую неосторожность: смахнула пушинку с мундира Таунсенда. Это не осталось незамеченным репортерами, и скоро все узнали о романе принцессы и капитана. К тому времени он уже был разведен. globallookpress.com Фото:

10/19 Маргарет очень хотела под венец, и хотя королева была благосклонна к этому роману, церковь не могла признать брак с тем, кто был разведен. Гражданская церемония была возможна при условии, что Маргарет откажется от права претендовать на трон и будет лишена королевского содержания. globallookpress.com Фото:

11/19 Однако парламент посчитал, что этот брак может бросить очередную тень на монархию. Как бы то ни было, Маргарет публично сообщила о разрыве с Таунсендом "ввиду обязанностей по отношению к своей стране". globallookpress.com Фото:

12/19 Будучи взбалмошной и до этого случая, Маргарет пустилась во все тяжкие. Она вела разгульный образ жизни, много выпивала и посещала ночные клубы. globallookpress.com Фото:

13/19 А спустя 4 года Питер Таунсенд позвонил ей и сказал, что женится. Это стало для нее потрясением, ведь они дали друг другу клятву: не связывать свою жизнь ни с кем, раз они не могут быть вместе. И Питер нарушил ее первым. globallookpress.com Фото:

14/19 После этого озлобленная Маргарет решила, что теперь ее смысл жизни будет заключаться лишь в веселье. Принцесса меняла мужчин как перчатки, но никто не подходил ей по статусу. globallookpress.com Фото:

15/19 Несмотря на ее несносный характер, Маргарет любили и восхищались ею. Принцесса была хороша собой: мраморная кожа, чувственный рот, большие сиренево-голубые глаза. Все девушки Британии хотели быть похожи на нее и копировали ее наряды. globallookpress.com Фото:

16/19 6 мая 1960 года Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса, который получил благодаря этому титул первого графа Сноудона. Королева надеялась, что ее сестра наконец обретет покой, но этого не случилось. globallookpress.com Фото:

17/19 Маргарет родила от Энтони сына Дэвида и дочь Сару. Их совместная жизнь сопровождалась постоянными скандалами, пьянками и изменами. Хотя брак продлился 18 лет, все это время он находился на грани распада. Одной из причин могла быть бисексуальность Энтони. globallookpress.com Фото:

18/19 Маргарет прозвали "мятежной принцессой" из-за ее скандального поведения. Она была завсегдатаем лондонских клубов и регулярно появлялась в обществе рокеров. Из-за выпивки и заядлого курения ее здоровье сильно пошатнулось, а от былой красоты не осталось и следа. Фото: Wikipedia