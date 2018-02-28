История всеми забытой «мятежной принцессы» 

5/19 Настоящим потрясением для семьи и всего королевства стала смерть Георга VI. Королева-мать отдалилась от дочерей, надев траур, а на Елизавету свалились монаршие обязанности, и Маргарет почувствовала себя никому не нужной.
8/19 Капитан Королевских ВВС Великобритании, герой войны Питер Таунсенд был шталмейстером при дворе Георга VI. Их разделяла 16-летняя разница в возрасте, к тому же Питер был женат, поэтому долгое время они встречались тайно.
9/19 Правда открылась на коронации Елизаветы II. Маргарет допустила маленькую неосторожность: смахнула пушинку с мундира Таунсенда. Это не осталось незамеченным репортерами, и скоро все узнали о романе принцессы и капитана. К тому времени он уже был разведен.
10/19 Маргарет очень хотела под венец, и хотя королева была благосклонна к этому роману, церковь не могла признать брак с тем, кто был разведен. Гражданская церемония была возможна при условии, что Маргарет откажется от права претендовать на трон и будет лишена королевского содержания.
11/19 Однако парламент посчитал, что этот брак может бросить очередную тень на монархию. Как бы то ни было, Маргарет публично сообщила о разрыве с Таунсендом "ввиду обязанностей по отношению к своей стране".
13/19 А спустя 4 года Питер Таунсенд позвонил ей и сказал, что женится. Это стало для нее потрясением, ведь они дали друг другу клятву: не связывать свою жизнь ни с кем, раз они не могут быть вместе. И Питер нарушил ее первым.
15/19 Несмотря на ее несносный характер, Маргарет любили и восхищались ею. Принцесса была хороша собой: мраморная кожа, чувственный рот, большие сиренево-голубые глаза. Все девушки Британии хотели быть похожи на нее и копировали ее наряды.
16/19 6 мая 1960 года Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса, который получил благодаря этому титул первого графа Сноудона. Королева надеялась, что ее сестра наконец обретет покой, но этого не случилось.
17/19 Маргарет родила от Энтони сына Дэвида и дочь Сару. Их совместная жизнь сопровождалась постоянными скандалами, пьянками и изменами. Хотя брак продлился 18 лет, все это время он находился на грани распада. Одной из причин могла быть бисексуальность Энтони.
18/19 Маргарет прозвали "мятежной принцессой" из-за ее скандального поведения. Она была завсегдатаем лондонских клубов и регулярно появлялась в обществе рокеров. Из-за выпивки и заядлого курения ее здоровье сильно пошатнулось, а от былой красоты не осталось и следа.
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19/19 В 2002 году в возрасте 71 года некогда прекрасная "Английская роза" тихо и одиноко ушла из жизни. Сейчас семья Виндзоров предпочитает о ней не вспоминать.
Младшая сестра Елизаветы II была рождена, чтобы блистать и быть любимой, но в ее королевской семье этому не суждено было случиться. Неожиданные и печальные события привели к тому, что Маргарет Роуз навсегда вынуждена была оставаться в тени своей старшей сестры.