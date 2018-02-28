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Русские красавицы золотого века
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Русские красавицы золотого века 

Рамблер 28 февраля 2018
Золотым веком русской литературы и поэзии принято называть первую треть XIX века.
1/6  Авдотья Голицына, урождённая Измайлова (4 августа 1780 — 18 января 1850). Ее называли «Ночной княгиней» и «Княгиней полуночи». Будучи хозяйкой салона, не принимала гостей раньше 10 часов вечера, а днем спала. Жена князя С. М. Голицына. Пушкин посвятил ей три стихотворения. Имела многолетний роман с князем Михаилом Долгоруковым, но муж не дал развода.
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2/6  Елена Завадовская, урожденная Влодек (2 декабря 1807 — 22 марта 1874), известная своей "царственной, холодной красотой". Пушкин посвятил ей стихотворение "Красавица", и возможно, описал её в "Евгении Онегине" в образе Нины Воронской.
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3/6  Наталья Гончарова, в первом браке Пушкина, во втором — Ланская (27 августа 1812 — 26 ноября 1863) — жена Александра Сергеевича Пушкина. Через семь лет после его смерти вышла замуж за генерала П,П. Ланского. Современники оставили противоречивые воспоминания о ее характере и роли в событиях, ставших причиной последней дуэли поэта.
Фото:
4/6  Аграфена Закревская, урождённая графиня Толстая (1799/1800 — 1879). Хозяйка подмосковной усадьбы Ивановское. Пушкин посвятил ей несколько стиховорений, в том числе и "Портрет", точно описывающий красавицу: "как беззаконная комета в кругу расчисленном светил". Была музой поэта Евгения Баратынского.
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5/6  Эмилия Мусина-Пушкина, урожденная Шернвалль (29 января 1810 — 17 ноября 1846). Ее и сестру Аврору называли в свете "финляндскими звёздами". Влюбленный Лермонтов посвятил ей знаменитый мадригал "Графиня Эмилия – белее, чем лилия". От крестьян своего имения получила прозвище "Борисоглебский ангел". Умерла, заразившись тифом, когда привезла больным крестьянам медикаменты.
Фото:
6/6  Аврора Демидова , с 1846 года Карамзина, урожденная Шернваль (1 августа 1808 — 13 мая 1902) — сестра Эмилии. Смуглая брюнетка пользовалась репутацией роковой женщины. Два ее жениха, в том числе и любовь юности, "синеглазый демон" Александр Муханов, умерли до назначенной свадьбы. Первый муж, Павел Демидов, умер через 4 года брака. Второй муж, Андрей Карамзин, был убит в Крымскую войну.
Фото:
Золотым веком русской литературы и поэзии принято называть первую треть XIX века. Разумеется, главным творцом эпохи был Александр Сергеевич Пушкин, однако рядом с ним были талантливые единомышленники — Жуковский, Баратынский, Батюшков, Веневитинов, Вяземский, Давыдов, Кюхельбекер, Дельвиг, Лермонтов и многие другие.
Некоторые из них стали его "учителями" в поэзии и литературе, другие же — талантливыми собратьями по перу или своеобразными наследниками его поэтических достижений. И все они в разной мере воспевали женскую красоту, тем более, что в высшем свете не было недостатка в красавицах. Самые красивые женщины эпохи — в нашей фотогалерее.
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