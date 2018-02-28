Русские красавицы золотого века 

Золотым веком русской литературы и поэзии принято называть первую треть XIX века. Разумеется, главным творцом эпохи был Александр Сергеевич Пушкин, однако рядом с ним были талантливые единомышленники — Жуковский, Баратынский, Батюшков, Веневитинов, Вяземский, Давыдов, Кюхельбекер, Дельвиг, Лермонтов и многие другие.
Некоторые из них стали его "учителями" в поэзии и литературе, другие же — талантливыми собратьями по перу или своеобразными наследниками его поэтических достижений. И все они в разной мере воспевали женскую красоту, тем более, что в высшем свете не было недостатка в красавицах. Самые красивые женщины эпохи — в нашей фотогалерее.