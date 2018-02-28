Русские красавицы золотого века 

1/6 Авдотья Голицына, урождённая Измайлова (4 августа 1780 — 18 января 1850). Ее называли «Ночной княгиней» и «Княгиней полуночи». Будучи хозяйкой салона, не принимала гостей раньше 10 часов вечера, а днем спала. Жена князя С. М. Голицына. Пушкин посвятил ей три стихотворения. Имела многолетний роман с князем Михаилом Долгоруковым, но муж не дал развода. Фото: ru.wikipedia.org

2/6 Елена Завадовская, урожденная Влодек (2 декабря 1807 — 22 марта 1874), известная своей "царственной, холодной красотой". Пушкин посвятил ей стихотворение "Красавица", и возможно, описал её в "Евгении Онегине" в образе Нины Воронской. Фото: ru.wikipedia.org

3/6 Наталья Гончарова, в первом браке Пушкина, во втором — Ланская (27 августа 1812 — 26 ноября 1863) — жена Александра Сергеевича Пушкина. Через семь лет после его смерти вышла замуж за генерала П,П. Ланского. Современники оставили противоречивые воспоминания о ее характере и роли в событиях, ставших причиной последней дуэли поэта. Фото: ru.wikipedia.org

4/6 Аграфена Закревская, урождённая графиня Толстая (1799/1800 — 1879). Хозяйка подмосковной усадьбы Ивановское. Пушкин посвятил ей несколько стиховорений, в том числе и "Портрет", точно описывающий красавицу: "как беззаконная комета в кругу расчисленном светил". Была музой поэта Евгения Баратынского. Фото: ru.wikipedia.org

5/6 Эмилия Мусина-Пушкина, урожденная Шернвалль (29 января 1810 — 17 ноября 1846). Ее и сестру Аврору называли в свете "финляндскими звёздами". Влюбленный Лермонтов посвятил ей знаменитый мадригал "Графиня Эмилия – белее, чем лилия". От крестьян своего имения получила прозвище "Борисоглебский ангел". Умерла, заразившись тифом, когда привезла больным крестьянам медикаменты. Фото: ru.wikipedia.org