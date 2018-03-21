Бабуля освоила компьютер и покорила Сеть в 87 лет

Испанская бабушка покорила Сеть в 87 лет

Сейчас на аккаунт испанской пенсионерки Консепсьон Гарсиа Саеры подписалось боле 123 тысяч человек, и их количество продолжает увеличиваться. Популярность к ней пришла после того, как о ней написало испанское издание El Mundo.

В Сети Консепсьон Гарсиа Саеру ласково называют бабушкой-миллениалом. По ее словам, живописью она увлеклась уже на пенсии и посещала специальные занятия для пожилых. Но 12 лет назад ей пришлось бросить уроки из-за болезни мужа, который нуждался в ее постоянной помощи. Но свое увлечение Консепсьон не оставила, хотя и сменила кисть на мышку, когда дети подарили ей компьютер.

Сейчас пенсионерка в совершенстве освоила Paint и регулярно публикует свои работы в Instagram. Еще несколько дней назад у нее было 350 подписчиков, а сейчас их число увеличилось до 123 тысяч.

Удивительные работы испанской пенсионерки — в нашей галерее.