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Бабуля освоила компьютер и покорила Сеть в 87 лет
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Испанская бабушка покорила Сеть в 87 лет 

Рамблер 21 марта 2018
Испанская бабушка научилась рисовать на компьютере. Ее удивительные работы — в нашей галере
1/12  Одна из первых работ, которую Консепсьон Гарсиа Саера решилась показать.
Фото:
2/12  Чаще всего она рисует городские улицы.
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3/12  А также площади.
Фото:
4/12  Мосты.
Фото:
5/12  И церкви.
Фото:
6/12  В ее работах всегда много солнца.
Фото:
7/12  Море — еще один излюбленный мотив.
Фото:
8/12  Даже китайская архитектура нашла отражение в ее работах.
Фото:
9/12 
Фото:
10/12  Еще одна городская улица.
Фото:
11/12  А также море и маки.
Фото:
12/12  А вот и сама художница — Консепсьон Гарсиа Саера, 87-летняя жительница Испании.
Фото:
Сейчас на аккаунт испанской пенсионерки Консепсьон Гарсиа Саеры подписалось боле 123 тысяч человек, и их количество продолжает увеличиваться. Популярность к ней пришла после того, как о ней написало испанское издание El Mundo.
В Сети Консепсьон Гарсиа Саеру ласково называют бабушкой-миллениалом. По ее словам, живописью она увлеклась уже на пенсии и посещала специальные занятия для пожилых. Но 12 лет назад ей пришлось бросить уроки из-за болезни мужа, который нуждался в ее постоянной помощи. Но свое увлечение Консепсьон не оставила, хотя и сменила кисть на мышку, когда дети подарили ей компьютер.
Сейчас пенсионерка в совершенстве освоила Paint и регулярно публикует свои работы в Instagram. Еще несколько дней назад у нее было 350 подписчиков, а сейчас их число увеличилось до 123 тысяч.
Удивительные работы испанской пенсионерки — в нашей галерее.
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