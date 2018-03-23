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Матильда Кшесинская и другие дамы царской России
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Матильда Кшесинская и другие дамы царской России 

Bigpicture.ru 23 марта 2018
Русские красавицы на колоризированных архивных фотографиях.
1/13  Балерина Матильда Кшесинская.
Фото:
2/13  Модная дама из Кашина (Тверская область, Россия), 1900-е гг.
Фото:
3/13  Балерина Агриппина Ваганова.
Фото:
4/13  Ученица Александровского института благородных девиц, Санкт-Петербург.
Фото:
5/13  Александра Коллонтай (революционерка).
Фото:
6/13  Анастасия Вяльцева, меццо-сопрано.
Фото:
7/13  Балерина Анна Павлова со своими питомцами.
Фото:
8/13  Анна Павлова в образе «Умирающего лебедя».
Фото:
9/13  Баронесса Грайвениц в русском костюме, 1900 год.
Фото:
10/13  Красивая дама из России.
Фото:
11/13  Графиня София Вяземская, конец 1900-х годов.
Фото:
12/13  Елизавета Кологривова, русская писательница и переводчица.
Фото:
13/13  Ученица Института благородных девиц, Санкт-Петербург.
Фото:
В этой подборке собраны очень разные женщины: актрисы и институтки, революционерки и аристократки, балерины и домохозяйки. Но всех их объединяет красота, навечно запечатленная благодаря искусству фотографии и любовно восстановленная и приумноженная талантливым мастером цветописи.
Художница Ольга Ширнина (Klimbim) возрождает на старых фотографиях утраченную палитру жизни. Любовно раскрашенные ею старинные снимки как будто получают вторую жизнь, аристократичные лица породистых красавиц времен Российской империи обретают кровь и плоть, становятся современнее и ближе.
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