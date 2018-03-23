Матильда Кшесинская и другие дамы царской России

В этой подборке собраны очень разные женщины: актрисы и институтки, революционерки и аристократки, балерины и домохозяйки. Но всех их объединяет красота, навечно запечатленная благодаря искусству фотографии и любовно восстановленная и приумноженная талантливым мастером цветописи.

Художница Ольга Ширнина (Klimbim) возрождает на старых фотографиях утраченную палитру жизни. Любовно раскрашенные ею старинные снимки как будто получают вторую жизнь, аристократичные лица породистых красавиц времен Российской империи обретают кровь и плоть, становятся современнее и ближе.