Французский художник бросает вызов законам природы

Все эти безумные виды животных существуют только в воображении 20-летнего художника из Франции, но "Фотошоп" дает ему возможность поделиться со зрителями своей альтернативной реальностью. Как Жульен Табе меняет окружающий мир — в нашей галерее.