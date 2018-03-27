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Французский художник бросает вызов законам природы
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Французский художник бросает вызов законам природы 

Рамблер 1 час назад
Как 20-летний француз меняет реальность — в нашей галерее.
1/9  Лебедь-айсберг
Фото:
2/9  Фенек учится летать.
Фото:
3/9  Кот медитирует.
Фото:
4/9  Гусеница-аквариум
Фото:
5/9  Черепаха-корзина
Фото:
6/9  Серфры и горилла
Фото:
7/9  Олень-канделябр
Фото:
8/9  Тигр-океан
Фото:
9/9  Сова-ананас
Фото:
Все эти безумные виды животных существуют только в воображении 20-летнего художника из Франции, но "Фотошоп" дает ему возможность поделиться со зрителями своей альтернативной реальностью. Как Жульен Табе меняет окружающий мир — в нашей галерее.
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