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Студент поразил всех хвостом, как у русалки
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Студент поразил всех хвостом, как у русалки 

Рамблер 3 часа назад
В нашей галерее — будни студента, решившего, что он русалка.
1/5  Утро русалки.
Фото:
2/5  Тренировка в бассейне.
Фото:
3/5  С другого ракурса.
Фото:
4/5  В естественной среде.
Фото:
5/5 
Фото:
Американский студент Кристиан Риель с детства мечтал стать русалкой. А его любимой героиней, как несложно догадаться, была Ариэль из диснеевского мультфильма "Русалочка".
Мечту молодому человеку удалось осуществить, когда он поступил в колледж. Правда для этого пришлось расстаться с круглой суммой — в пересчете на российские рубли примерно 90 000.
Студент чувствует себя абсолютно счастливым и радуется каждому дню, ведь теперь он настоящая русалка, или merman.
Фотографии себя и своего золотистого хвоста он регулярно публикует на своей странице Instagram. Самые интересные мы собрали в нашей галерее. Листайте!
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