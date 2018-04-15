Студент поразил всех хвостом, как у русалки 

Американский студент Кристиан Риель с детства мечтал стать русалкой. А его любимой героиней, как несложно догадаться, была Ариэль из диснеевского мультфильма "Русалочка".
Мечту молодому человеку удалось осуществить, когда он поступил в колледж. Правда для этого пришлось расстаться с круглой суммой — в пересчете на российские рубли примерно 90 000.
Студент чувствует себя абсолютно счастливым и радуется каждому дню, ведь теперь он настоящая русалка, или merman.
Фотографии себя и своего золотистого хвоста он регулярно публикует на своей странице Instagram. Самые интересные мы собрали в нашей галерее. Листайте!