Впечатляющие фотографии появления человека на свет

"Ты сможешь это сделать. Я люблю тебя!"

6/11 "Ты сможешь это сделать. Я люблю тебя!"

Международная ассоциация профессиональных фотографов родов (IAPBP) объявила победителей фотоконкурса 2018 года.

Каждый снимок показывает историю от дикой боли и стараний до облегчения и минут неповторимого счастья. Процесс появления на свет новой жизни, рождение человека — при всей положительности этих ключевых моментов в жизни каждого, многие опасаются стать свидетелями такого зрелища. Для кого-то это красиво, кто-то этого боится, считает неправильным выставлять это напоказ. Но то, что эти фотографии вызывают эмоции — это неоспоримо.

В нашей фотогалерее — мощные фотографии, которые были отмечены как лучшие работы, они показывают красоту и драму рождения, настоящую силу, радость и самую искреннюю любовь.