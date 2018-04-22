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Впечатляющие фотографии появления человека на свет
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Впечатляющие фотографии появления человека на свет 

Рамблер 1 час назад
Международная ассоциация профессиональных фотографов родов объявила победителей конкурса 2018 года.
1/11  "Привет".
Фото:
2/11  "Нигде и везде".
Фото:
3/11  "Совершенно новые пальцы".
Фото:
4/11  "Открытие хромосомы любви".
Фото:
5/11  "Какой большой!"
Фото:
6/11  "Ты сможешь это сделать. Я люблю тебя!"
Фото:
7/11  "Рождение".
Фото:
8/11  "Любовь не делится — она умножает".
Фото:
9/11  "Плоть от плоти".
Фото:
10/11  "Женская сила".
Фото:
11/11  Первое место: "Потрясающая встреча".
Фото:
Международная ассоциация профессиональных фотографов родов (IAPBP) объявила победителей фотоконкурса 2018 года.
Каждый снимок показывает историю от дикой боли и стараний до облегчения и минут неповторимого счастья. Процесс появления на свет новой жизни, рождение человека — при всей положительности этих ключевых моментов в жизни каждого, многие опасаются стать свидетелями такого зрелища. Для кого-то это красиво, кто-то этого боится, считает неправильным выставлять это напоказ. Но то, что эти фотографии вызывают эмоции — это неоспоримо.
В нашей фотогалерее — мощные фотографии, которые были отмечены как лучшие работы, они показывают красоту и драму рождения, настоящую силу, радость и самую искреннюю любовь.
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