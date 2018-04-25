Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни

"Чтобы хоть как-то обезопасить себя от насилия и секс-торговли, эти трудолюбивые и жизнеспособные девушки создали специальные сообщества, которые поддерживают работников секс-индустрии».

5/5 "Чтобы хоть как-то обезопасить себя от насилия и секс-торговли, эти трудолюбивые и жизнеспособные девушки создали специальные сообщества, которые поддерживают работников секс-индустрии».

‘В любом случае все, с кем я говорила, не чувствуют себя ущербными, наоборот, они удовлетворены своей работой и делают ее с удовольствием. Секс-работниц беспокоит только то, что они не могут чувствовать себя в безопасности, выполняя свою работу".

4/5 ‘В любом случае все, с кем я говорила, не чувствуют себя ущербными, наоборот, они удовлетворены своей работой и делают ее с удовольствием. Секс-работниц беспокоит только то, что они не могут чувствовать себя в безопасности, выполняя свою работу".

"Одних девушек поддерживают семьи, другие же сбежали из дома в подростковом возрасте и вынуждены были зарабатывать таким образом себе на жизнь, а кому-то такая работа дает время и возможность заняться собственным физическим и ментальным здоровьем".

3/5 "Одних девушек поддерживают семьи, другие же сбежали из дома в подростковом возрасте и вынуждены были зарабатывать таким образом себе на жизнь, а кому-то такая работа дает время и возможность заняться собственным физическим и ментальным здоровьем".

"Надеюсь, когда я покажу девушек за повседневными делами, люди смогут разглядеть в них таких же, как они сами. Эти девушки так же, как и мы, отдыхают, валяясь дома на диване, заботятся о своих питомцах, читают книги, играют в видеоигры".

2/5 "Надеюсь, когда я покажу девушек за повседневными делами, люди смогут разглядеть в них таких же, как они сами. Эти девушки так же, как и мы, отдыхают, валяясь дома на диване, заботятся о своих питомцах, читают книги, играют в видеоигры".

"Они трудолюбивые и делают свою работу хорошо, поэтому они заслуживают тех же прав, что и другие люди", — говорит Линдси.

1/5 "Они трудолюбивые и делают свою работу хорошо, поэтому они заслуживают тех же прав, что и другие люди", — говорит Линдси.

Удивительно, но это обычные девушки, просто они зарабатывают на жизнь сексом.

Поразительно, но секс-работницы — совершенно обычные девушки, а не какие-нибудь изголодавшиеся по сексу развратницы, которые круглые сутки ходят в нижнем белье и мечтают об оргазме. Они всего лишь зарабатывают на жизнь сексом.

Именно об этом фотопроект американки Линдси Ирэн: она снимала девушек за их повседневными занятиями, чтобы показать, что они ничем не отличаются от обычных людей.

Проект начинался как рекламная съемка, но очень скоро перерос в нечто большее. Линдси познакомилась с огромным количеством людей, которые заняты в этой индустрии, и со многими из них она осталась друзьями. Девушка искала секс-работниц не только среди знакомых, но и в социальных сетях. Оказалось, что многие из них не скрывают свои лица. Но даже те, кто далеки от публичности, были очень воодушевлены проектом Линдси.