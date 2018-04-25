Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни 

Поразительно, но секс-работницы — совершенно обычные девушки, а не какие-нибудь изголодавшиеся по сексу развратницы, которые круглые сутки ходят в нижнем белье и мечтают об оргазме. Они всего лишь зарабатывают на жизнь сексом.
Именно об этом фотопроект американки Линдси Ирэн: она снимала девушек за их повседневными занятиями, чтобы показать, что они ничем не отличаются от обычных людей.
Проект начинался как рекламная съемка, но очень скоро перерос в нечто большее. Линдси познакомилась с огромным количеством людей, которые заняты в этой индустрии, и со многими из них она осталась друзьями. Девушка искала секс-работниц не только среди знакомых, но и в социальных сетях. Оказалось, что многие из них не скрывают свои лица. Но даже те, кто далеки от публичности, были очень воодушевлены проектом Линдси.