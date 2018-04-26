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Горячая норвежская пожарная рвет соцсети
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Горячая норвежская пожарная рвет соцсети 

Trendymen 1 час назад
Гунн Нартен, получившая негласный титул самой горячей пожарной за всю историю, — в нашей галерее.
1/5  В рабочей обстановке.
Фото:
2/5  Всегда с улыбкой.
Фото:
3/5  Экстремальное декольте.
Фото:
4/5  Больше спорта!
Фото:
5/5  И фото в купальнике.
Фото:
Гунн Нартен работает в пожарной охране, а свободное время тратит на личные фитнес-тренировки. На ее инстаграм за несколько дней подписалось 50 тысяч человек, а сейчас армия фанатов насчитывает более 140 тысяч фолловеров. Благодаря этому, норвежка уже получила негласный титул самой горячей пожарной за всю историю.
Сама Гунн к внезапной популярности отнеслась довольно нейтрально. Девушка мечтала стать пожарным с 19 лет и во главе угла всегда ставила ту пользу, которую может принести людям: редкий случай, когда внешняя красота дополнена внутренней.
Гунн приходится уделять почти все время физподготовке, чтобы не отстать от коллег-мужчин. Впрочем, команда давно приняла ее в семью и с удовольствием поддерживает все начинания красотки.
Даже свой блог девушка завела по одной причине: чтобы помочь людям выбраться из клетки стереотипов и следовать своей мечте. До работы в пожарной команде Гунн занималась неинтересным ей делом и чувствовала себя очень несчастной — на этом примере очень легко понять, как одно смелое решение может кардинально изменить всю вашу жизнь.
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