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Загадка: сможете ли вы сварить яйцо 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Загадки — один из самых первых жанров народного творчества, с которым мы сталкиваемся в детстве. Вспомните, будучи ребенком, вы наверняка с удовольствием искали ответы на всевозможные головоломки. Это сейчас они кажутся простыми, а тогда над разгадками приходилось поломать голову. Или, напротив, может быть, вы щелкали загадки, как орешки?
Увы, с возрастом интерес к загадкам почему-то угасает. А между тем, разгадывание всевозможных ребусов — неплохая тренировка для ума. Предлагаем вам вспомнить детство и испытать себя на предмет разгадывания загадок. Одна из них перед вами. Удастся ли найти правильный ответ?
Представьте, что у вас есть лишь песочные часы. Одни из них отсчитывают 7 минут времени, а в других песчинок хватает на 11 минут.
Вам нужно сварить яйцо, затратив на это ровно 15 минут. Как вам с помощью песочных часов это сделать?
Ответ на загадку ищите здесь.
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