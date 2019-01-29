Загадка: сможете ли вы сварить яйцо

Загадки — один из самых первых жанров народного творчества, с которым мы сталкиваемся в детстве. Вспомните, будучи ребенком, вы наверняка с удовольствием искали ответы на всевозможные головоломки. Это сейчас они кажутся простыми, а тогда над разгадками приходилось поломать голову. Или, напротив, может быть, вы щелкали загадки, как орешки?

Увы, с возрастом интерес к загадкам почему-то угасает. А между тем, разгадывание всевозможных ребусов — неплохая тренировка для ума. Предлагаем вам вспомнить детство и испытать себя на предмет разгадывания загадок. Одна из них перед вами. Удастся ли найти правильный ответ?

Представьте, что у вас есть лишь песочные часы. Одни из них отсчитывают 7 минут времени, а в других песчинок хватает на 11 минут.

Вам нужно сварить яйцо, затратив на это ровно 15 минут. Как вам с помощью песочных часов это сделать?