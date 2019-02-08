Ответ на задачу от Microsoft

Мы предлагали вам найти ответ на вопрос , который задавали соискателя на собеседовании в компании Microsoft . Публикуем ответ на него.

Итак, для начала возьмем ведро объемом 3 литра, наполним его водой, а затем перельем ее в пустое 5-литровое ведро.

Снова наполняем 3-литровое ведро и переливаем из него 2 недостающих литра в 5-литровое.

Теперь из 5-литрового ведра выливаем воду и переливаем в него оставшийся 1 литр воды из 3-литрового ведра.

Вновь наполняем 3-литровое ведро и переливаем из него всю воду в 5-литровое.

Таким образом в 5-литровом ведре остается ровно 4 литра воды.