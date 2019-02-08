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Ответ на задачу от Microsoft 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Мы предлагали вам найти ответ на вопрос, который задавали соискателя на собеседовании в компании Microsoft. Публикуем ответ на него.
Итак, для начала возьмем ведро объемом 3 литра, наполним его водой, а затем перельем ее в пустое 5-литровое ведро.
Снова наполняем 3-литровое ведро и переливаем из него 2 недостающих литра в 5-литровое.
Теперь из 5-литрового ведра выливаем воду и переливаем в него оставшийся 1 литр воды из 3-литрового ведра.
Вновь наполняем 3-литровое ведро и переливаем из него всю воду в 5-литровое.
Таким образом в 5-литровом ведре остается ровно 4 литра воды.
Люди , Microsoft
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