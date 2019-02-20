Как выглядят самые странно одетые пассажиры метро

Считается, что метро — не самое веселое место. Люди заняты своими проблемами, спешат по своим делам, и вдобавок не в самом лучшем настроении. Особенно в час-пик.

Но на самом деле именно в подземке встречаются люди, чей необычный вид не вписывается в привычные общественные рамки. Временами именно в метро можно по достоинству оценить самые экстраординарные образы, которые выбирают себе горожане. Начиная от кислотных волос, закачивая кричащими леопардовыми принтами.

Мы собрали для вас подборку ярких персонажей из московской подземки. Среди них — девушка в исчезающем платье, совы, креативные головные уборы и даже самый необычный макияж этого года. Смотрите и получайте удовольствие!