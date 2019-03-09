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Парень из России стал известным в Сети, копируя снимки звезд 

Рамблер 2 часа назад
В Instagram стала популярной страничка под названием "Дневник знаменитостей", которую ведет блогер Юрия Истерика. Он делает фотопародии на российских и зарубежных звезд шоу-бизнеса.
На Западе жанр пародии уже давно завоевал невероятную популярность, а вот у нас в России с профессионалами в этой области все не так просто. Дело в том, что спародировать смешно, не обидно и со вкусом могут немногие. А вот Юрию Истерике неплохо это удается: артист забавно повторяет костюмы знаменитостей, обыгрывает их характер, движение тела и выражение лица.
Наряды парень делает сам, а материалами ему служат любые вещи, которые попадутся под руку и вызовут нужные ассоциации с нарядами звезд. Это может быть бумага, швабра, скотч, веревка, пакет, кухонная посуда, продукты питания…
Особого внимания заслуживают и подписи к этим фотопародиям. Здесь Юрий также старается проявить оригинальность и играет буквами, забавно коверкая имена и фамилии звезд.
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