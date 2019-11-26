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Советская шпионка, чья работа засекречена навсегда 

Рамблер 55 минут назад
Видео рассказывает печальную новость: скончалась Гоар Вартанян. 93-летняя женщина — легендарная советская разведчица. Много лет в паре с мужем Гоар работала в Иране и было одной их тех, чьими усилиями в 1943 году предотвратили покушение на лидеров «Большой тройки». Кстати, именно Вартанян стала прообразом главной героини в картине «Тегеран-43». Результаты супругов Вартанян настолько значительны, что гриф «Секретно» с них не снимут никогда.
Ранее «Рамблер» рассказал об известных преступниках, которые до сих пор на свободе. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Люди , Видео , Истории , Гоар Вартанян
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