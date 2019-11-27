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Истории

Мужчина вышел из 19-летней комы 

Рамблер 35 минут назад
Видео рассказывает уникальную историю американца Терри Уоллиса, который провёл в коме 19 лет, а потом очнулся. 20-летний мужчина в июле 1984 года попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму, из-за которой и впал в кому. Поначалу врачи давали позитивные прогнозы, но месяц проходил за месяцем, и год за годом, но Терри в себя не приходил. Родители и друзья поддерживали мужчину, хотя он был без сознания. И в 2003 году случилось чудо: Терри очнулся. Каким было пробуждение и как мужчина начал новую жизнь, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» узнал, почему Анатолий Вассерман дал обет безбрачия. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Люди , Видео , Истории , Анатолий Вассерман
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