Мужчина вышел из 19-летней комы

Видео рассказывает уникальную историю американца Терри Уоллиса, который провёл в коме 19 лет, а потом очнулся. 20-летний мужчина в июле 1984 года попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму, из-за которой и впал в кому. Поначалу врачи давали позитивные прогнозы, но месяц проходил за месяцем, и год за годом, но Терри в себя не приходил. Родители и друзья поддерживали мужчину, хотя он был без сознания. И в 2003 году случилось чудо: Терри очнулся. Каким было пробуждение и как мужчина начал новую жизнь, узнайте из ролика.