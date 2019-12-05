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Слова, сказанные знаменитостями на краю могилы 

Рамблер 25 минут назад
Смотрите видео и узнайте о последних словах знаменитостей, в которые порой сложно поверить. Часто люди, даже известные и обладающие армией почитателей, уходят в одиночестве и их последних слов не слышит никто. Но случается, что смерить настигает людей, когда они окружены другими, и тогда всё, что говорит человек на пороге смерти, остаётся в истории. Какими были последние слова, сказанные Стивом Джобсом, принцессой Дианой, Томасом Эдисоном, Майклом Джексоном и другими известными людьми.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как жила последняя воровка в законе. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Люди , Видео , Майкл Джексон , Стив Джобс
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