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Стало известно, какое наследство оставил Лужков 

Рамблер 1 час назад
Выяснилось, какое завещание составил бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Своим детям и супруге Еленой Батуриной политик оставил одну квартиру, стоимость которой оценивается в 600 миллионов рублей.
Недвижимость находится в самом центре столицы на 3-й Тверской-Ямской улице. Площадь квартиры составляет 450 квадратных метров.
Юрий Михайлович Лужков ушел из жизни 10 декабря в Мюнхене. Политик скончался во время операции на сердце.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказал, чем в последние годы занимался Юрий Лужков.
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Люди , Видео , Юрий Лужков , Елена Батурина
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