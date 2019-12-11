Стало известно, какое наследство оставил Лужков 

Выяснилось, какое завещание составил бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Своим детям и супруге Еленой Батуриной политик оставил одну квартиру, стоимость которой оценивается в 600 миллионов рублей.
Недвижимость находится в самом центре столицы на 3-й Тверской-Ямской улице. Площадь квартиры составляет 450 квадратных метров.
Юрий Михайлович Лужков ушел из жизни 10 декабря в Мюнхене. Политик скончался во время операции на сердце.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказал, чем в последние годы занимался Юрий Лужков.