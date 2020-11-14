Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Климат в России настолько суровый, что каждый солнечный день ценится на вес золота. И вот, когда наступает лето, наши соотечественники во всеоружии готовы выйти на пляжи.
Причем, как выяснил "Рамблер", не важно это песчаный пляж курорта юга нашей страны или берег реки в провинции, или водоем в столице. Наши отдыхающие всегда найдут способ выделиться.
Из особенно популярных приемчиков можно выделить свой личный стул на пляже вместо шезлонга, отчаянные попытки сотворить фотоиллюзию или особенный купальный костюм обнажающий пышные формы. Особенно провальные, но зачастую смелые кадры в нашей поборке!
Видео дня. На дне Атлантики нашли тысячелетнюю дорогу
Люди , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
На дне Атлантики нашли тысячелетнюю дорогу
10:05
На дне Атлантики нашли тысячелетнюю дорогу
Места
Зачем лайнерам делают арку из воды
03:09
Зачем лайнерам делают арку из воды
Безумный мир
На видео попал побег из тюрьмы по подземному ходу
02:38
На видео попал побег из тюрьмы по подземному ходу
Люди
Студент на удалёнке учится, сидя на 8-метровой березе
01:07
Студент на удалёнке учится, сидя на 8-метровой березе
Люди
Люди, которые научились не стареть
10:08
Люди, которые научились не стареть
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение