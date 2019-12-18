Десятилетняя жительница Бирмингема Фрейя Манготра прошла IQ тест и получила максимальный результат.

В октябре Манготра прошла тест IQ для несовершеннолетних от организации для людей с высоким IQ "Менса" и получила 162 балла. В рамках теста девочка проверила навыки вербального рассуждения и критического мышления.

Фрейю признали гением, а ее отец заявил, что никогда не сомневался в одаренности своей дочери. По словам мужчины, девочка всегда все схватывала на лету: ей достаточно один раз прочитать что-либо, чтобы запомнить это.

Манготре уже предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI. Вступительный экзамен она уже сдала.