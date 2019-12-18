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Десятилетняя девочка оказалась умнее Эйнштейна и Хокинга 

Ангелина Ордовская 18 декабря 2019
Десятилетняя жительница Бирмингема Фрейя Манготра прошла IQ тест и получила максимальный результат.
В октябре Манготра прошла тест IQ для несовершеннолетних от организации для людей с высоким IQ "Менса" и получила 162 балла. В рамках теста девочка проверила навыки вербального рассуждения и критического мышления.
Считается, что у Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна показатель IQ составлял 160.
Фрейю признали гением, а ее отец заявил, что никогда не сомневался в одаренности своей дочери. По словам мужчины, девочка всегда все схватывала на лету: ей достаточно один раз прочитать что-либо, чтобы запомнить это.
Манготре уже предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI. Вступительный экзамен она уже сдала.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стало с девочкой, прожившей в клетке 12 лет.
Люди , Видео , Альберт Эйнштейн , Стивен Хокинг
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