Старейший житель планеты раскрыл свой секрет 

Смотрите видео и узнайте о секрете, который раскрыл самый старый человек планеты. Сейчас средняя продолжительность жизни составляет примерно 80 лет, но всем нам хочется пожить подольше. Впрочем, по сравнению с нашими предками мы проживаем невероятно длинную жизнь, ведь в Средневековье везунчиками считались те, кто дожил до 40-50. А что говорят о своей жизни долгожители, которых на Земле становится всё больше? Об это рассказывает ролик.