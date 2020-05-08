Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Старейший житель планеты раскрыл свой секрет 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о секрете, который раскрыл самый старый человек планеты. Сейчас средняя продолжительность жизни составляет примерно 80 лет, но всем нам хочется пожить подольше. Впрочем, по сравнению с нашими предками мы проживаем невероятно длинную жизнь, ведь в Средневековье везунчиками считались те, кто дожил до 40-50. А что говорят о своей жизни долгожители, которых на Земле становится всё больше? Об это рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказал, за что был расстрелян русский поэт Николай Гумилёв.
Люди , Видео , Николай Гумилев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут на единственном материке без COVID-19
Как живут на единственном материке без COVID-19
Люди нашли лица инопланетян у себя дома
Люди нашли лица инопланетян у себя дома
Почему 6 мая не стоит расчесываться и стричься
Почему 6 мая не стоит расчесываться и стричься
Ученые предсказали опасную для жизни жару
Ученые предсказали опасную для жизни жару
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Старейший житель планеты раскрыл свой секрет
10:02
Старейший житель планеты раскрыл свой секрет
Люди
На видео попал кот, воспаривший над преградой
00:26
На видео попал кот, воспаривший над преградой
Безумный мир
Вертолет Ми-8 при посадке разнес в клочья тент
00:32
Вертолет Ми-8 при посадке разнес в клочья тент
Безумный мир
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
00:33
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
Безумный мир
На видео попали тайные двойники Ким Чен Ына
00:46
На видео попали тайные двойники Ким Чен Ына
Люди
На видео попал примат, взломавший банкомат
02:39
На видео попал примат, взломавший банкомат
Безумный мир
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
00:22
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение