Брат Малышевой заразился коронавирусом 

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения сообщают о том, что у Алексея Шабунина , главного врача Боткинской больницы в Москве и родного брата Елены Малышевой выявили коронавирусную инфекцию нового типа.

Шабунин самоизолировался в кабинете и продолжил работу, общаясь с коллегами с помощью видеоконференций.

"При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным", — процитировала доктора пресс-служба.