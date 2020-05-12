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Брат Малышевой заразился коронавирусом 

Полина Алферова 4 часа назад
Брат Малышевой заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения сообщают о том, что у Алексея Шабунина, главного врача Боткинской больницы в Москве и родного брата Елены Малышевой выявили коронавирусную инфекцию нового типа.
Шабунин самоизолировался в кабинете и продолжил работу, общаясь с коллегами с помощью видеоконференций.
"При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным", — процитировала доктора пресс-служба.
Ранее «Рамблер» писал, что названы самые уязвимые для коронавируса работники.
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