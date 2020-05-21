Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет 

Смотрите видео и вспомните легендарную советскую спортсменку Людмилу Пахомову, непобедимую королеву льда, которая шесть раз выигрывала мировые первенства и стала олимпийской чемпионкой. Пахомова выступала в паре с Александром Горшковым, и вместе они изменили мир фигурного катания: во многом благодаря этой паре в программе олимпийских игр появилась дисциплина «танцы на льду». Увы, Людмиле Пахомовой была отмерена короткая жизнь. Почему спортсменка скончалась, не дожив сорока, расскажет ролик.
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