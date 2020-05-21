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Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите видео и вспомните легендарную советскую спортсменку Людмилу Пахомову, непобедимую королеву льда, которая шесть раз выигрывала мировые первенства и стала олимпийской чемпионкой. Пахомова выступала в паре с Александром Горшковым, и вместе они изменили мир фигурного катания: во многом благодаря этой паре в программе олимпийских игр появилась дисциплина «танцы на льду». Увы, Людмиле Пахомовой была отмерена короткая жизнь. Почему спортсменка скончалась, не дожив сорока, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему внучка Эйнштейна жила на улице и просила еду.
Люди , Видео , Людмила Пахомова , Александр Горшков
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