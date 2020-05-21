«Жизнь разделилась на до и после»

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Жена врача-онколога Андрея Павленко , который умер от рака, Анна Гегечкори впервые спустя несколько месяцев рассказала, как они живут без мужа и отца. Она приняла участие в программе « Андрей Малахов . Прямой эфир».

Андрей Павленко несколько лет боролся с раком желудка. Когда болезнь начала прогрессировать, несмотря на лечение, он решил вести блог, чтобы помочь людям со страшным диагнозом.

Жена врача онкохирурга рассказала, что она и ее трое детей "учатся жить заново".

«Наверное, осознание еще не пришло до конца. Мне хочется поделиться какими-то новыми достижениями детей, тем, что происходит за день. И мы это делаем — пишем ему СМС-ки. Номер Андрея у нас сохранен, мы не можем его удалить или заблокировать. Дети пишут письма. Мы считаем, что папа рядом — незримо. Андрей сказал, что всегда будет с нами, будет нашим ангелом-хранителем. И мы стараемся не подвести нашего папу», — поделилась женщина.

По словам Анны Гегечкори, дети пользуются вещами умершего отца. Младшему сыну Павленко завещал свои часы, которые женщина должна подарить ему на 14-летие.

«Софа пользуется отцовскими духами. Также носит его военную форму».

Девочка тоже поделилась своими переживаниями.