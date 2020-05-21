Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пишем ему СМС»: вдова Андрея Павленко рассказала о жизни семьи 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Жизнь разделилась на до и после»
Фото: Анна Гегечкори/ Facebook
Жена врача-онколога Андрея Павленко, который умер от рака, Анна Гегечкори впервые спустя несколько месяцев рассказала, как они живут без мужа и отца. Она приняла участие в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Андрей Павленко несколько лет боролся с раком желудка. Когда болезнь начала прогрессировать, несмотря на лечение, он решил вести блог, чтобы помочь людям со страшным диагнозом.
Жена врача онкохирурга рассказала, что она и ее трое детей "учатся жить заново".
«Наверное, осознание еще не пришло до конца. Мне хочется поделиться какими-то новыми достижениями детей, тем, что происходит за день. И мы это делаем — пишем ему СМС-ки. Номер Андрея у нас сохранен, мы не можем его удалить или заблокировать. Дети пишут письма. Мы считаем, что папа рядом — незримо. Андрей сказал, что всегда будет с нами, будет нашим ангелом-хранителем. И мы стараемся не подвести нашего папу», — поделилась женщина.
По словам Анны Гегечкори, дети пользуются вещами умершего отца. Младшему сыну Павленко завещал свои часы, которые женщина должна подарить ему на 14-летие.
«Софа пользуется отцовскими духами. Также носит его военную форму».
Девочка тоже поделилась своими переживаниями.
«Жизнь разделилась на до и после. 1 января мама с папой обвенчались. Папа тогда уже лежал — не мог ходить, не мог встать. Мама плакала, а он ее успокаивал, гладил по голове и говорил, что все прекрасно и хорошо. Я говорила ему: "Папа, не вздумай умирать, ты еще на выпускном будешь со мной танцевать"».
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне рассказали, как пандемия растоптала их жизни.
Видео дня. Кот искусал ветеринара, защищая собаку
Комментарии 2
Люди , Андрей Павленко , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Студентка разбогатела, фотографируя свои ноги
Студентка разбогатела, фотографируя свои ноги
Передача Крыма Украине: зачем Хрущев это сделал
Передача Крыма Украине: зачем Хрущев это сделал
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Лже-потомок Рокфеллера, который обманывал Голливуд
Лже-потомок Рокфеллера, который обманывал Голливуд
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
10:48
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
Безумный мир
Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
03:20
Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
Люди
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
02:24
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
Истории
Кошка упала в обморок, понюхав хозяйский носок
00:11
Кошка упала в обморок, понюхав хозяйский носок
Безумный мир
Проклятые вещи, к которым лучше не прикасаться
10:59
Проклятые вещи, к которым лучше не прикасаться
Вещи Истории
Кот искусал ветеринара, заступившись за собаку
00:13
Кот искусал ветеринара, заступившись за собаку
Безумный мир
Диктаторы, добровольно ушедшие в отставку
08:03
Диктаторы, добровольно ушедшие в отставку
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение