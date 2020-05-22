Заключенный завел кулинарный блог и стал звездой

31-летний калифорниец Джерон Комбс, пожизненно осужденный за убийство, завел кулинарный блог и стал звездой социальной сети TikTok.

Как сообщает Daily Mail, страница заключенного уже набрала более 1,3 миллиона "лайков", а его самое популярное видео посмотрели 5,4 миллиона раз.

На своей странице мужчина с ником @blockboyjmomey публикует видеоролики, которые записывает прямо в камере. Для готовки Кобмс использует самодельные устройства. Так, он поместил часть сломанной микроволновки под металлическую кровать и сделал приспособление для гриля.

По словам заключенного, он увлекся кулинарией, потому что еда собственного приготовления ему нравится гораздо больше, чем та, которую подают в тюрьме. Джерон готовит не только для себя, но и для других заключенных, а своим лучшим блюдом считает буррито.