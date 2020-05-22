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Пожизненно осужденный завел кулинарный блог и стал звездой 

Мира Маркина 1 час назад
Заключенный завел кулинарный блог и стал звездой
Фото: depositphotos.com
31-летний калифорниец Джерон Комбс, пожизненно осужденный за убийство, завел кулинарный блог и стал звездой социальной сети TikTok.
Как сообщает Daily Mail, страница заключенного уже набрала более 1,3 миллиона "лайков", а его самое популярное видео посмотрели 5,4 миллиона раз.
На своей странице мужчина с ником @blockboyjmomey публикует видеоролики, которые записывает прямо в камере. Для готовки Кобмс использует самодельные устройства. Так, он поместил часть сломанной микроволновки под металлическую кровать и сделал приспособление для гриля.
По словам заключенного, он увлекся кулинарией, потому что еда собственного приготовления ему нравится гораздо больше, чем та, которую подают в тюрьме. Джерон готовит не только для себя, но и для других заключенных, а своим лучшим блюдом считает буррито.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как заключенные зарабатывают в тюрьме.
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